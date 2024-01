La Cina ripristina tutti i B737 Max delle compagnie aeree del Paese

Con la fine del 2023 tutti i Boeing 737 Max delle compagnie cinesi sono ritornati in servizio. L’annuncio arriva al termine di un lungo percorso di ripartenza, dopo che il modello Boeing più venduto era stato bloccato, anche in Cina, in seguito agli incidenti mortali in Indonesia ed Etiopia.

Il 737 Max è ritornato in servizio in tutto il mondo, ma all’appello mancavano ancora i vettori cinesi, che avevano ripreso le operazioni con questo velivolo solo nel gennaio 2023. “Tutti i 737 Max dell’aviazione civile cinese hanno ripreso le operazioni” ha ora dichiarato Liu Qing, ceo di Boeing China, sui social media cinesi, aggiungendo che si tratta di quasi 100 aerei.



Prove di distensione

Intanto il fatto che Boeing stia conducendo test di volo su un numero di jet 737 Max destinati ai clienti cinesi potrebbe significare, come scrive Il Sole 24 Ore, che il produttore di aerei statunitense sia in procinto di riavviare le consegne sospese dal 2019 del 737 Max alla Cina. Un passo fondamentale per le relazioni di Boeing con la Cina, che sono state influenzate dalla crisi di questa macchina e dalle tensioni politiche Usa-Cina. Sarebbe anche una vittoria finanziaria per Boeing, permettendole di riscuotere il pagamento per dozzine di aerei Max cinesi nel suo inventario.