Etihad potenzia le rotte sull'India: nel 2024 dieci destinazioni collegate con Abu Dhabi

Salgono a 10 le destinazioni dell’India collegate con Abu Dhabi da Etihad Airways. Con l’avvio del 2024 il vettore emiratino ha infatti aggiunto anche i voli su Kozhikode e Thiruvananthapuram, nella regione del Kerala.

Entrambe le rotte hanno una frequenza giornaliera e resteranno attive fino alla fine dell’orario estivo. L’incremento va così ad aggiungersi alle operazioni effettuate nel corso del 2023- quando la compagnia aveva riattivato i voli su Kolkata e portato da 2 a 4 al giorno i collegamenti su Mumbay e Delhi.



"I collegamenti pratici e senza soluzione di continuità ad Abu Dhabi assicurano che i nostri ospiti possano accedere facilmente a destinazioni anche in Europa – compresi i nostri quattro servizi giornalieri per Londra – e in Nord America – ha evidenziato il ceo Antonoaldo Neves -. Inoltre, hanno l'opportunità di godere di una fantastica sosta ad Abu Dhabi come parte integrante del loro viaggio".