Un nuovo potenziamento sugli Stati Uniti e tre new entry sul corto-medio raggio, tra cui il volo su Verona. Sono queste pe principali novità della programmazione estiva di Air France, che punta a consolidare il proprio ruolo internazionale perseguendo la politica dei piccoli passi per crescere anno dopo anno.

Per lo scalo italiano si tratterà di un volo trisettimanale operato con Embraer 190, con avvio a partire dal prossimo 2 aprile. Air France inoltre attiverà un collegamento su Narvik, porta di ingresso per le isole Lofoten in Norvegia, e Kalamata in Grecia; entrambi avranno una frequenza settimanale. In aggiunta verrà estesa anche all’estate la rotta su Tromso, sempre in Norvegia.



Passando al lungo raggio sarà Minneapolis la novità sul Nord America: il collegamento, che era stato avviato la scorsa estate sotto le insegne di Delta, avrà fino a 7 frequenze alla settimana. Sempre sugli Stati Uniti estensione all’estate anche del Parigi Cdg-Raleigh/Durham (North Carolina), che porteranno a 23 in totale le destinazioni servite direttamente dalla Francia. Infine novità anche su Abu Dhabi, con il volo diretto avviato questo inverno che proseguirà per tutta la summer 2024.