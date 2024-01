I primi voli sono già iniziati, ma bisognerà aspettare ancora un paio d'anni perché il servizio diventi 'regolare'. Virgin Galactic ha infatti annunciato che il programma di turismo spaziale entrerà nel vivo a gennaio 2026. Per quella data i voli potranno decollare con scadenza prefissata.

Come riporta it.investing.com l'anuncio è arrivato sulla scorta delle ultime prove positive e del lancio del primo volo commerciale.



Nel corso dell'anno, infatti, la compagnia ha operato un volo di prova il 25 maggio e il primo volo spaziale commerciale il 29 giugno.



I progetti

Ora le operazioni vere e proprie sono state diradate per permettere all'azienda di concentrarsi sullo sviluppo delle nuove navicelle di classe Delta, che secondo le previsioni dovrebbero contribuire a migliorare l'efficenza e la redditività delle operazioni.



Il cammino tuttavia non è per nulla 'in piano' dal momento che l'azienda deve affrontare gli ingenti costi di progettazione, che al momento stanno pesando sulle spese in attesa dei ricavi che dovrebbero arrivare una volta che le operazioni siano diventate regolari.