Le destinazioni ‘last minute’ per Capodanno: i consigli di Fs

Mancano ancora idee per trascorrere il Capodanno fuori porta? Il tempo stringe, ma il Gruppo Fs corre in aiuto dei ritardatari consigliando alcune destinazioni ‘last minute’ per dare il benvenuto al 2024 in modo alternativo. Da Nord a Sud, ecco i suggerimenti per chi non ha ancora programmato nulla ed è in cerca di un’esperienza di viaggio nel segno della cultura e del divertimento.

Partendo da Nord, c’è Torino. La città con le sue ‘Luci d’artista’ che ne illuminano le vie del centro e un concerto di musica classica nel pomeriggio del 1° gennaio promette un week end all’insegna della magia.



Vale sempre un viaggio Venezia, che propone giochi di luci sull’acqua con lo spettacolo pirotecnico nel Bacino di San Marco.



Bologna promette una fine dell’anno all’insegna dell’arte e della cultura. Non mancherà il tradizionale rogo del Vecchione.



Scendendo a Sud, Napoli propone iniziative all’insegna della musica, dell’arte e dello spettacolo. Quattro giorni di eventi sono in programma con la rassegna ‘Suoni e Luci di Napoli’.



Festa in piazza a Otranto nella notte del 31 dicembre. Le strade della città si animeranno di eventi con la rassegna ‘L’Alba dei Popoli’.



Infine c’è Catania, in cui la notte di San Silvestro sarà all’insegna delle tradizioni e dello spettacolo. Cuore pulsante delle celebrazioni il concerto in piazza Duomo con musica e dj set.