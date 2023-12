Ryanair: le migliori mete per del 2023 per gli italiani

Ryanair ha svelato le tre destinazioni top per gli italiani nel 2023; nel corso dell'anno, la compagnia low cost ha operato oltre 1 milione di voli verso oltre 230 destinazioni, collegando 37 Paesi.

L'elenco delle top 3 della compagnia per i clienti del Belpaese, come indicato in una nota, parte con Londra Stansted: la capitale del Regno Unito si piazza al primo posto tra le mete più gettonate dagli italiani che hanno scelto Ryanair.



Al secondo posto, Bruxelles Charleroi: una posizione che conferma il richiamo della capitale belga per la clientela italiana.



Al terzo posto si piazza un altro grande classico del leisure, ovvero Barcellona, che evidentemente non perde il suo fascino.