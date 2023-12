Nuovo allarme sui B737 Max: un bullone allentato trascina al ribasso le quotazioni di Boeing

È il mondo dell'aviazione: un bullone allentato può far calare un titolo azionario a Wall Street.

Boeing ha lanciato un allarme su un possibile problema nel sistema di controllo del timone del B737 Max (modello che ha già vissuto diverse vicissitudini). Il produttore ha chiesto alle compagnie di ispezionare gli aerei alla ricerca di un possibile bullone allentato, come riporta ilsole24ore.com riprendendo quanto comunicato dalla Federal Aviation Administration.



Si tratterebbe di una misura di estrema cautela, dopo la scoperta di un bullone con un dado mancante scoperto su un aeromobile durante un controllo di routine e la scoperta di un dado non perfettamente serrato su un altro aereo, sempre del modello in questione.



Come riporta il quotidiano finanziario, l'avviso ha avuto un contraccolpo sul titolo Boeing a Wall Street.