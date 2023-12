di Gaia Guarino

La rete ferroviaria NightJet si espande e dal prossimo anno conterà anche il collegamento tra Roma e Barcellona. Il progetto, nato su iniziativa delle compagnie ferroviarie di Francia, Germania, Austria e Svizzera, promuove un modo di viaggiare ecologico e punta all'espansione sul mercato spagnolo entro dicembre 2024.

Barcellona, dunque, sarà raggiungibile in treno da 13 destinazioni europee e andrà ad arricchire la rete già attiva che include il collegamento tra Vienna e Monaco, quello tra Zurigo, Colonia e Amsterdam oltre a quello che unisce Zurigo e Roma con una sosta a Milano.



Le altre novità

Altre linee saranno, infine, quelle di Vienna e Berlino con Bruxelles e Parigi.



A bordo di NightJet si viaggia a una velocità di oltre 200 chilometri, grazie alle tratte notturne i passeggeri hanno modo di riposare e svegliarsi comodamente nella propria città d'arrivo o, a seconda della meta finale, al termine della giornata. Come riporta ilmessaggero.it, i treni possono trasportare fino a circa 254 passeggeri. A bordo vagoni letto, letti a castello e sedili normali organizzati all'interno di scompartimenti singoli o perfino di camere per famiglie.