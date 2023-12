Una meta per ogni segno: l’oroscopo dei viaggi di Delta e dell’astrologa Lisa Stardust

Se mancano idee, ci si può sempre affidare alle stelle per scegliere la meta del 2024. O almeno ai suggerimenti di Delta Air Lines che con l’aiuto dell’astrologa Lisa Stardust propone il suo oroscopo dei viaggi. Ecco le mete da non perdere segno per segno:

Ariete

Segno indipendente e che ama essere al centro dell’attenzione, quando viaggia adora i luoghi in piena attività, dove non mancano avvenimenti e frenesia. Destinazione ideale è quindi Los Angeles, città che farà sentire il turbolento Ariete come se fosse in cima al mondo, specialmente durante l'eclissi solare dell'8 aprile, quando questo segno avrà la possibilità di stringere relazioni e accordi importanti.



Toro

Segno governato da Venere, che lo rende un segno decadente e indulgente, il Toro è conosciuto per i suoi standard elevati e per la sua ricerca della perfezione. Il suo desiderio di essere vicino alla bellezza lo porterà verso destinazioni piene di fascino e che abbracciano la novità. Per questo la meta suggerità è Lisbona, che sedurrà il Toro con la sua bellissima architettura e gli inconfondibili azulejos. I musei e l’offerta culturale della capitale portoghese entusiasmeranno il segno, mentre le case color pastello incorniciate da tramonti arcobaleno accenderanno il lato artistico del segno.



Gemelli

Versatile e curioso, quando viaggia ama immergersi in culture diverse e interagire con le persone del posto. La sua natura mutevole lo spinge verso città vivaci e paesaggi sereni. La sua destinazione è quindi Boston, grande città che ha proprio tutto: spazi verdi, gallerie, musei e una vivace scena di ristoranti e bar. Con una vasta gamma di attività e attrazioni, i Gemelli troveranno facilmente qualcosa di nuovo da esplorare per soddisfare la loro insaziabile curiosità.



Cancro

Sentimenti ed emozioni sono fondamentali nei programmi di viaggio del Cancro, che si caratterizza per la sua ricerca di connessione emotiva. Destinazione suggerita: Curaçao. La sua ricca cultura tocca le corde del cuore del Cancro, che trova qui un luogo dove può sentirsi sicuro e dove può lasciare che le sue emozioni sboccino e si liberino.



Leone

Segno che brilla per splendore, bellezza e magnificenza, dovrebbe optare per una destinazione che corrisponda alla sua personalità vibrante e glamour. La fine dell'estate o l'inizio dell'autunno sono un buon momento per viaggiare per questo segno. Meta ideale è New York.



Vergine

Segno a cui piace scegliere destinazioni basate su un mix di cultura e bellezza. La sua attenzione ai dettagli si esplicherà in una pianificazione meticolosa che lo aiuta a vivere esperienze arricchenti. Luoghi storicamente significativi che offrono meraviglie architettoniche suscitano naturalmente l’interesse della Vergine, mentre luoghi di benessere e paesaggi sereni si prestano al suo bisogno di tranquillità. In questo caso la meta suggerita è Miami, conosciuta per le sue bellissime spiagge e città dalla fiorente scena artistica, nonché ricca di influenze gastronomiche provenienti da tutta l'America Latina.



Bilancia

Amante delle cose belle, vorrà esplorare destinazioni famose per splendore, cultura e storia. Amante della socialità potrà apprezzare i luoghi che hanno una scena gastronomica e una vita notturna particolarmente vivaci. Visitare musei e hotspot locali stimolerà il suo naturale senso estetico. Quindi non potrà non recarsi a Parigi, per gustare prelibatezze gastronomiche nei migliori ristoranti lungo la Senna, dedicarsi alle scoperte artistiche visitando musei come il Louvre e il Rodin, oppure pianificare di partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024.



Scorpione

Desideroso di scoprire mete alternative e gemme nascoste, dedicandosi a conoscere la storia delle culture locali e vivendo esperienze autentiche grazie alle indicazioni e ai suggerimenti della gente del posto, cercherà di creare ricordi unici che possano essere custoditi negli anni a venire. Destinazione suggerita quindi è San Juan, Porto Rico. Questa destinazione tropicale custodisce molte gemme nascoste. Lo Scorpione potrà conoscere l'origine della Piña Colada al ristorante Barrachina, o visitare le numerose spiagge di Porto Rico, tutte belle e rilassanti.



Sagittario

Sempre alla ricerca dell’avventura, è il vero viaggiatore fra i segni dello zodiaco. Ama esplorare posti nuovi ed entusiasmanti, dove conoscere culture e costumi diversi e provare cibi esotici. L’influenza di Plutone nel 2024 darà al Sagittario un forte senso di libertà per partire finalmente verso una destinazione da sogno. Destinazione suggerita quindi è Bogotà, Colombia. Vagare per Plaza Bolivar o esplorare il Museo Botero: il Sagittario si immergerà facilmente nella scena culturale di Bogotà.



Capricorno

Quando viaggia cerca una combinazione vincente di offerte vantaggiose e di lusso. Anche la storia e la cultura sono entrambe molto importanti per il Capricorno e le visite guidate sono un ottimo modo per immergersi nella tradizione locale. La meta ideale è Shannon, Irlanda, piena di siti storici e di panorami meravigliosi che stimoleranno l’amore del Capricorno per la storia e la tradizione. Le Scogliere di Moher offrono siti stupendi, come il Castello di Bunratty, alla cui visita si può far seguire una pinta di birra al Durty Nelly's, un pub che vanta 400 anni di storia.



Acquario

Desideroso di esperienze insolite, educative e, essendo amante della natura, di visitare i grandi spazi aperti. L'Acquario ama anche fare ricerche sulle destinazioni e creare un itinerario di tutte le sue attività. Destinazione suggerita è Austin, Texas. Qui, il Texas Science & Natural History Museum è un’ottima destinazione per l’Acquario, mentre le acque di Barton Springs forniranno la dose di natura e ristoro necessari a questo segno.



Pesci

Attratto dai luoghi pittoreschi che stimolano il loro lato creativo, ha una natura romantica e ama esplorare destinazioni che sembrano uscite direttamente da un film. La sua vivida immaginazione gli permette di immaginarsi mentre vivono nei luoghi che visitano. Colori vivaci e panorami naturali ispireranno la sua anima creativa. Imperdibile perciò Santa Barbara, California, dove potrà recarsi all’Inspiration Point, per schiarirsi la mente, mangiare pesce freschissimo allo Stearn's Wharf, e ammirare l'architettura di ispirazione ispano-moresca della città.