Amsterdam Schiphol: via libera a mezzo milione di voli nel 2024

L'aeroporto di Amsterdam Schiphol ha annunciato che nel 2024 darà il via libera all'operatività di 483mila voli. Solo il mese scorso, infatti, i vertici dello scalo olandese hanno deciso di rivedere i loro piani per minimizzare emissioni e inquinamento acustico adottando strategie alternative al taglio della capacità aerea.

Ad accogliere con favore la notizia è Klm che ha calcolato come ben 293mila voli riguardino la stagione estiva (31 marzo-26 ottobre) e di come dunque ci sia relativamente poco tempo per definire la pianificazione. In ogni caso, il vettore ha garantito che farà del proprio meglio per soddisfare la domanda.



Come riporta Simpleflying.com, a beneficiare di questa misura non sarà soltanto la compagnia di bandiera ma anche easyJet, Transavia e Delta Air Lines.