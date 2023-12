Qatar Airways: dopo Venezia anche Amburgo novità per l'estate europea del 2024

Continuerà anche nell’estate del 2024 il piano di espansione del network europeo di Qatar Airways, che per l’occasione supererà quota 170 destinazioni collegate dallo scalo di Doha.

Oltre alla già annunciata rotta giornaliera su Venezia, che prenderà il via a giugno, il vettore del Golfo attiverà anche un volo su Amburgo da luglio, con 3-4 frequenze alla settimana. Per entrambe le direttrici l’obiettivo è intercettare il pubblico del lungo raggio attraverso l’hub di Doha e in particolare quello dell’Asia Pacifico per la nuova rotta italiana.



“A partire dalla ripresa per Venezia e al volo inaugurale per Amburgo, Qatar Airways e il suo hub, l'Hamad International Airport, continuano a posizionarsi sulla mappa globale come gateway leader per i viaggi internazionali e la connettività. Non vediamo l'ora di vedere i nostri passeggeri scoprire nuove esperienze e riprendere a volare verso le loro destinazioni preferite", ha commentato il ceo Badr Mohammed Al-Meer.