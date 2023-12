Vettori e flotte: ecco le compagnie che hanno ricevuto più aerei nel 2023

I produttori di aeromobili si sono lasciati alle spalle le carenze nella catena di approvvigionamento della pandemia. E così le consegne hanno continuato a rimanere stabili e costanti. Secondo ch-aviation nel 2023 sono stati consegnati 1.345 aerei commerciali. Ma quali sono le compagnie che nel corso del 2023 hanno aggiunto il maggior numero di velivoli alle loro flotte?



A registrare il maggior numero di ordini, si legge su simpleflyng.com, è stata Southwest Airlines con 86 aerei nuovi aerei, tutti Boeing 737 Max. La compagnia americana opera attualmente con 826 velivoli, mentre l’attuale portafoglio ordini ammonta a 491 unità.



Ha compiuto uno sforzo significativo per sostituire i suoi aerei più vecchi anche United Airlines, che nel corso del 2023 ha ricevuto 78 nuovi aerei, in gran parte A321neo e Boeing 737 Max. In terza posizione Ryanair, con 50 Boeing 737 Max 8-200, di cui 8 diretti alla filiale Malta Air. Il rapido ritmo delle consegne ha visto la low cost ricevere un nuovo aereo ogni 8-9 giorni.



Fuori dal podio, ma comunque con ordini significativi, il colosso indiano IndiGo con 46 nuovi velivoli, seguito da Delta Air Lines con 39. Numeri importanti anche per Alaska Airlines con la consegna di 36 nuovi aeromobili e Turkish Airlines a quota 29. A. D. A.