Sei nuovi aerei in arrivo nel corso del prossimo anno, un modello di business che non subirà variazioni e l’avvio dei collegamenti anche sulla Svizzera oltre che sulla Germania. L’affare che dovrà portare all’inglobamento di Ita Airways nel Gruppo Lufthansa, di cui fa parte anche Air Dolomiti, non sembra preoccupare quest’ultima, che conferma i propri piani, sicura che ognuno avrà un ruolo ben preciso sotto la guida del colosso tedesco.

La conferma arriva dal ceo Steffen Harbarth che, in un’intervista al Corriere della Sera, anticipa anche i risultati di quest’anno, attesi come i migliori di sempre come fatturato (mezzo miliardo di euro) e numero di passeggeri trasportati (tre milioni).



I numeri

Il manager spiega che la flotta passerà da 20 a 26 aerei e questo consentirà di potenziare le frequenze nelle rotte tradizionali che fanno da feederaggio per Lh su Francoforte e Monaco e poi iniziare i collegamenti su Zurigo partendo da Firenze. Il tutto supportato dal ritorno dei turisti americani e asiatici, che formano lo zoccolo duro delle rotte su Firenze, per esempio. “Grazie a questi nuovi arrivi in flotta – conclude Harbarth – dovremo assumere 240 persone”.