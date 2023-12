In merito all’articolo di TTG Italia relativo al futuro di Ita Airways pubblicato questa mattina, fonti vicine alla compagnia sottolineano che non ci sarebbe alcuna preoccupazione in azienda, che oggi ha raggiunto il record in assoluto, superando la soglia dei 400 voli.

Le medesime fonti non rilasciano poi commenti sulla possibile uscita del presidente.