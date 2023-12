Ryanair aderisce al progetto Enac ‘One Click Away’ per viaggi più accessibili

Ryanair ha aderito al progetto ideato da Enac in collaborazione con Iata ‘One Click Away’. L’obiettivo è quello di rendere i viaggi aerei agevoli e accessibili per tutti i passeggeri, attraverso miglioramenti al sito web, con percorsi dedicati ideati per i passeggeri con disabilità e mobilità ridotta.

Un'icona distintiva di assistenza speciale è ben visibile nella parte in alto a destra della home page di Ryanair, per garantire un accesso rapido alla sezione dedicata. I miglioramenti in termini di accessibilità si estendono a tutti i 37 mercati europei in cui opera Ryanair.



Il progetto One Click Away è pioniere nel migliorare l'accessibilità dei viaggi aerei e prevede design user-friendly, per consentire alle compagnie aeree di creare sui propri siti web dei percorsi intuitivi e specifici per assistere i passeggeri con disabilità e mobilità ridotta.



“Ryanair accoglie ogni anno oltre 183,5 milioni di passeggeri, di cui oltre 1,5 milioni necessitano di assistenza, che vengono supportati dal nostro team dedicato – commenta Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. Siamo entusiasti di essere la prima compagnia aerea ad aderire al progetto One Click Away, fornendo maggiore sostegno ai passeggeri in 37 paesi attraverso un sito web più intuitivo e accessibile”.



Il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, ha aggiunto: “L’adesione di Ryanair al progetto che abbiamo lanciato in occasione della giornata per i diritti delle persone con disabilità, è una testimonianza dell’importanza del percorso avviato nell’ambito del tavolo tecnico permanente costituito in Enac con il coinvolgimento di tutti gli operatori e delle associazioni di persone che necessitano di assistenza dedicata. Un altro tassello verso l’inclusività, per permettere a tutti di volare, nessuno escluso, nel rispetto dei diritti e della qualità dell’esperienza del volo”.