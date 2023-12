Ita Airways apre a Catania la lounge 'Piazza Vincenzo Bellini'

Arriva la quarta lounge in Italia per Ita Airways. Il nuovo complesso è stato inaugurato ieri all’aeroporto Fontanarossa di Catania ed è situata nell’area check in, prima dei varchi di sicurezza.

La lounge ‘Piazza Vincenzo Bellini’ si rivolge ai passeggeri di business class, ai possessori di tessere Executive/Premium del programma di fidelizzazione di Ita Airways – Volare – ed ai clienti Elite Plus Skyteam; possono accedere anche i possessori della vip card della Sac, la società di cestione dello scalo catanese.



“Catania è una delle destinazioni principali di Ita Airways su cui operiamo quotidianamente 15 voli, di cui 8 per e da Roma Fiumicino e 7 per e da Milano Linate – ha sottolineato il direttore generale del vettore Andrea Benassi -. Nella nostra strategia di sviluppo la Sicilia rappresenta sicuramente un territorio molto importante su cui abbiamo puntato fin dalla nostra nascita e che vogliamo contribuire a connettere con l’Italia e con le destinazioni internazionali ed intercontinentali del nostro network attraverso gli aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate”.