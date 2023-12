easyJet ordina a Airbus 157 nuovi aeromobili

easyJet investe sulla flotta. La low cost ha commissionato a Airbus un ordine per 157 aeromobili, che oltre a svecchiare il parco macchine, andranno a supportare i piani di crescita della compagnia sul fronte della capacità.

Si tratta, nello specifico, di 101 A321neo e 56 A320neo, riporta Travel Mole. “Questo importante ordine – ha dichiarato il ceo Johan Lundgren - non solo consente a easyJet di sostituire gli aerei più vecchi, ma ci offre anche la possibilità di una crescita disciplinata”.



Parallelamente, il vettore sta lavorando alla conversione di un ordine già esistente per 35 aerei A320neo in A321neo.



Attualmente, la flotta easyJet dispone di 69 aeromobili della famiglia A320 neo.