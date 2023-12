Gruppo Lufthansa, maxi ordine di B737 Max a Boeing

Maxi ordine per il Gruppo Lufthansa, che ha assegnato a Boeing una commessa per un massimo di 100 B737 Max. L’impegno prevede l’acquisto definitivo di 40 velivoli 737-8, con l’opzione per ulteriori 60 unità.

“È una scelta strategica per il Gruppo Lufthansa tornare a ordinare aeromobili Boeing 737 - ha dichiarato Carsten Spohr (nella foto), presidente e ceo di Deutsche Lufthansa -. Circa 60 anni fa, Lufthansa fu co-sviluppatrice e cliente di lancio di questo velivolo dal successo globale. Con il nuovo 737-8, moderno, silenzioso, economico ed efficiente, stiamo facendo progressi sia nell'ammodernamento della nostra flotta a corto e medio raggio, sia nel raggiungimento dei nostri obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2”.



L’impegno costante di Boeing nel sostenere gli obiettivi di sostenibilità delle compagnie aeree partner si traduce nella progettazione di velivoli ad alta efficienza. Il 737 Max, in particolare, riduce le emissioni di CO2 del 20% e ha un’impronta acustica inferiore del 50% rispetto agli aerei di vecchia generazione.

“Il nostro rapporto con il Gruppo Lufthansa ha portato a una serie di risultati che hanno cambiato il settore e siamo lieti di vedere il 737 tornare nella flotta del primo cliente di lancio - ha aggiunto Stan Deal, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes -. Lufthansa ha fissato obiettivi ambiziosi per la decarbonizzazione delle sue attività. Il 737-8 aiuterà il Gruppo a raggiungere questi obiettivi di sostenibilità con miglioramenti significativi nel consumo di carburante, nelle emissioni e nell’impatto acustico sulla comunità, il tutto riducendo i costi”.