Anno record per il porto di Palermo, nel 2024 supererà il milione di passeggeri

Il 2024 si prospetta come anno dei record per il porto di Palermo, il quarto porto in Italia che, se nel 2019 aveva accolto 570.500 crocieristi, alla fine del 2023 è arrivato a un totale di 930mila e, il prossimo anno, sfonderà il tetto del milione.

“Un risultato frutto dei rilevanti investimenti e di una visione strategica - dichiara a Repubblica Pasqualino Monti, alla guida dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale -. L’Italian Cruise Watch, il report di riferimento nel settore delle crociere, piazza Palermo per la prima volta nel ristretto club dei porti che con Civitavecchia, Napoli e Genova supereranno nel 2024 il milione di crocieristi”.



Tra le opere già realizzate una grande area commerciale e nuove strutture ricettive. L’investimento complessivo è valutato in un miliardo di euro: oltre 600 milioni per interventi già completati e 400 milioni per lavori in corso di realizzazione e l’obiettivo è trasformare il porto di Palermo da semplice scalo in porto base, creando quell’ulteriore indotto costituito da passeggeri che raggiungono la città in aereo e che qui trascorrono qualche giorno prima di imbarcarsi per l’inizio della crociera.