Il gruppo Grimaldi acquisisce la maggioranza del porto di Heraklion

La maggioranza del capitale dell’Autorità portuale di Heraklion passa a Heraklion Port, consorzio formato da Grimaldi Euromed e Minoan Lines. Entrambe le società appartengono al Gruppo Grimaldi.

“A fronte di un investimento complessivo di 80 milioni di euro, il gruppo ha acquisito il 67% del capitale della società che gestisce il porto più grande e trafficato dell’isola di Creta - si legge in una nota riportata da Shipmag -. Si è conclusa così la gara bandita da Hellenic Republic Asset Development Fund, fondo che organizza la gestione e la privatizzazione dei beni pubblici in Grecia. Questo nuovo investimento strategico segue la recente acquisizione da parte del gruppo Grimaldi di una quota di maggioranza di Igoumenitsa Port Authority S.A., la società che gestisce l’omonimo porto greco”.



Durante la cerimonia, il ministro delle Finanze greco, Kostis Hatzidakis, ha dichiarato: “Essendo io stesso nato e cresciuto a Creta, sono felice della nuova acquisizione. Credo che il porto di Heraklion, uno dei più grandi del Paese, si stia posizionando su un nuovo piano. Questo accordo con il gruppo Grimaldi si associa ad una serie di sinergie con la comunità locale e soprattutto con il comune di Heraklion. Ma si associa anche alla razionalizzazione della gestione dei porti di Creta”.



Anche l’a.d. di Hradf, Dimitris Politis, ha sottolineato che “è una giornata storica per l’Autorità Portuale di Heraklion. Il porto inizia un viaggio verso una nuova era di sviluppo. Con l’acquisizione del 67% del capitale da parte del gruppo Grimaldi, l’Autorità ha ora un nuovo azionista forte, con una ricca esperienza nella gestione delle infrastrutture portuali. Hradf detiene il restante 33% del capitale sociale e siamo pronti come azionisti e come autorità di pianificazione portuale a collaborare con il gruppo Grimaldi per la sviluppo ottimale dello scalo a beneficio di Creta e dell’economia nazionale nel suo insieme”.



Infine, il presidente e a.d. di Grimaldi Euromed, Emanuele Grimaldi, ha chiuso: “Il Gruppo Grimaldi ha un ambizioso programma di investimenti, che mira a sfruttare al meglio la posizione strategica di Heraklion nel Mediterraneo orientale per lo sviluppo di nuovi flussi commerciali di passeggeri e merci, che spaziano dalle crociere al trasporto di veicoli. Siamo consapevoli del potenziale di questo porto, di cui siamo da tempo il principale cliente attraverso la nostra consociata Minoan Lines, che proprio a Heraklion ha la sua sede. Intendiamo in futuro facilitare la crescita sostenibile del porto, sia dal punto di vista economico che ambientale. In particolare, attraverso gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili, intendiamo rendere Heraklion un vero porto green e un punto di riferimento per l’intera industria portuale del Mediterraneo”.