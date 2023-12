Delta Air Lines-El Al: nuovo accordo di codeshare

Delta Air Lines ed El Al Israel Airlines hanno concluso un accordo di codeshare a lungo termine per viaggi con inizio dal 1 gennaio 2024.

L’obiettivo è quello di migliorare le possibilità di collegamento per i passeggeri in volo tra l’America e Tel Aviv.

Coin questa partnership, i due vettori si impegnano a offrire codeshare e vantaggi frequent flyer reciproci, inclusa la possibilità di accumulare e redimere punti SkyMiles o Matmid.



I passeggeri in volo dal Nord America potranno volare sui collegamenti non stop di El Al da New York-Jfk, New York-Newark, Boston, Los Angeles, Miami e Fort Lauderdale per Tel Aviv. Inoltre, il codice El Al verrà aggiunto sui voli non stop di Delta per Tel Aviv non appena saranno nuovamente operativi, oltre che sui collegamenti via i gateway Delta negli Usa di New York-Jfk, Boston e Los Angeles per destinazioni che includono Atlanta, Washington, San Francisco, Las Vegas, Seattle, Dallas e Toronto.



Alain Bellemare, president international di Delta, ha commentato: “L’impegno a lungo termine di Delta rimane quello di servire i passeggeri e le aziende che dipendono da collegamenti convenienti e di qualità da e per Tel Aviv. Attraverso il nostro accordo di codeshare con El Al, offriremo più opzioni di viaggio competitive tra il Nord America e Israele”.



Shlomi Zafrany, vp commercial and industry affairs di El Al, ha aggiunto: “L'avvio di questo accordo di codeshare tra Delta Air Lines ed El Al offre la possibilità di ottenere convenienti servizi one stop da Israele verso le città di tutte le Americhe e dà il benvenuto ai nuovi clienti nordamericani di El Al da e per Tel Aviv”.