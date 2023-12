easyJet investe su Malpensa, dall'estate il nuovo volo per Tolosa

Decollerà il 1° aprile 2024 ed è già in vendita il nuovo collegamento easyJet da Malpensa a Tolosa. Il volo verso la città occitana, operato ogni lunedì e venerdì, rafforza ulteriormente il presidio del vettore su Malpensa, aeroporto su cui si conferma la prima compagnia, in volo verso le mete europee e non solo.

Tra le 64 destinazioni oggi raggiungibili con easyJet in 18 Paesi figurano, oltre alla nuova rotta francese, anche le principali capitali europee come Londra, Amsterdam, Edimburgo, Copenaghen e Parigi, cui si aggiungono i collegamenti alla volta di Lanzarote, Tenerife e Fuerteventura nelle Canarie, ma anche Marrakech, Palma di Maiorca e, infine, la siciliana Comiso, un altro recente ingresso nel network milanese della compagnia.