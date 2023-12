Gruppo Latam: ottime prospettive di crescita per il nuovo anno

Prospettive di crescita e nuovi progetti per il gruppo Latam, che ha stimato un incremento 2024 del traffico passeggeri tra il 12% e il 14%, prevedendo di superare i livelli del 2019 durante il primo trimestre del 2024. Nel caso del mercato interno brasiliano, si prevede che la crescita sarà tra il 7% e il 9%.

Dal punto di vista finanziario, il gruppo prevede per il 2024 un Ebitdar adjusted record tra 2,6 miliardi e 2,9 miliardi di dollari.

“Le proiezioni del gruppo Latam per il prossimo anno riflettono una forte performance operativa e finanziaria, nonché la competitività del gruppo”, ha dichiarato Ramiro Alfonsín, cfo di Latam Airlines Group.



Allo stesso tempo, il gruppo continua a ridurre l’indebitamento finanziario netto. Questo rappresenta una diminuzione di circa il 50% rispetto al suo livello di indebitamento a seguito dell’uscita con successo dal Chapter 11.



In termini di liquidità, Latam prevede tra i 2,8 e i 3 miliardi di dollari per la fine del prossimo anno, oltre a mantenere la struttura di capitale.