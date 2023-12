Level aumenta l'offerta verso le Americhe per la Summer 2024

Durante la prossima stagione estiva 2024, Level, il vettore low-cost a lungo raggio di IAG con sede a Barcellona, aumenterà la sua capacità aerea verso l'America Latina e gli Stati Uniti del 40% rispetto allo scorso anno, pari a quasi 200mila posti aggiuntivi, rafforzando soprattutto le rotte attuali, oltre al lancio di un nuovo collegamento.

Nel caso degli Stati Uniti, la compagnia aerea inizierà a operare la sua nuova rotta per Miami a partire dal 31 marzo, con tre frequenze settimanali e aggiungerà una frequenza il sabato, tra giugno e settembre.



Per quanto riguarda le altre destinazioni, opererà voli giornalieri per Los Angeles, Boston e New York tra i mesi di giugno e settembre. Ciò rappresenta un aumento del 65% del numero di posti offerti sulla rotta verso la capitale.



In Sud America, nella prossima stagione estiva, la compagnia aumenterà del 40% la sua offerta di posti sulla rotta per Santiago del Cile rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con tre frequenze settimanali sulla sua rotta verso la capitale cilena, il martedì, il giovedì e il sabato; mentre a Buenos Aires opererà cinque frequenze settimanali, che saranno aumentate a sei, tra giugno e settembre.