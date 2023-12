Sas: più voli su Stati Uniti e Oriente per l'estate 2024

Verranno potenziati i collegamenti su Stati Uniti e Asia da parte di Sas per la prossima stagione estiva sul lungo raggio. Il vettore scandinavo, alle prese con la fase di ristrutturazione per uscire dalla crisi economica, punta dunque sui due asset principali per rilanciarsi sul mercato.

Su New York la principale novità sarà il raddoppio dei voli tra Copenhagen e New York Jfk, che arriverà fino a un doppio volo giornaliero, in aggiunta alle rotte su Newark da tutte e tre le capitali scandinave. Aumento anche della tratta su Boston, sempre da Copenhagen, che diventerà giornaliera, mentre il volo su Toronto passerà a quattro voli alla settimana.



Per quanto riguarda l’Asia, arriverà una frequenza in più su Shanghai e Tokyo mentre il bolo sula Thailandia verrà potenziato nel periodo pasquale.