Stazioni ferroviarie migliori d'Europa, Napoli entra nella top ten

È l’unica italiana a entrare nella top ten delle stazioni ferroviarie migliori d’Europa. La Stazione Centrale di Napoli è stata inserita al settimo posto dell'European Railway Station Index 2023, competendo con le grandi capitali del continente come Vienna, Berlino, Parigi, Madrid e Amsterdam e distanziando le città italiane, Milano e Roma comprese.

I parametri

Il rapporto, stilato da un ente americano indipendente - il Consumer Choice Center - e giunto alla quarta edizione, ha preso in esame parametri come l’efficienza, le politiche in favore dei cittadini, l’innovazione, ma anche i collegamenti wi-fi e l’accessibilità.



La classifica

Miglior stazione ferroviaria d’Europa è stata incoronata Zurigo con 102 punti, seguita da Vienna Hauptbahnhof con 94, mentre Berlino e Berna chiudono a pari merito il podio con 90 punti. Napoli è la vera sorpresa, posizionandosi settima con 86 punti, facendo meglio di Amsterdam, Parigi-Gare de Lyon, Oslo e Madrid.



In Italia premiata anche Milano Centrale che, come riporta Il Quotidiano del Sud, si è classificata 29esima con 68 punti, seguita subito dopo da Roma Tiburtina, al 31esimo posto con 66 punti. Nella seconda metà della classifica entra anche Torino Porta Nuova, che si aggiudica il 35esimo posto con 31 punti, mentre Firenze Santa Maria Novella è solo 40esima.