Si allungano i tempi per la privatizzazione di Tap. Secondo quanto riportato da Skift, è stato il ceo di Air France-Klm Ben Smith a confermar ieri che la vendita del vettore, di proprietà statale, è stata posticipata di 9/12 mesi a causa del cambio di Governo.

L’obiettivo del premier portoghese Antonio Costa era di finalizzare i termini dell’accordo entro la fine dell’anno e poi raccogliere le offerte ufficiali all’inizio del 2024, ma le dimissioni dello scorso novembre hanno rimesso tutto in discussione. L’hub di Lisbona, prossimo all’America Latina e a parte dell’Africa, interessa a tutti e tre i grandi gruppi europei: Air France-Klm, Iag e Lufthansa.



Per i francesi, che hanno appena acquisito il 20% di Sas, è però estremamente importante consolidarsi sul mercato transatlantico che, ha ricordato Smith, è oggi “il mercato internazionale numero uno da e verso l’Europa”. La domanda di viaggi si è infatti ripresa su tutta la rete dell’aviolinea, ad eccezione del mercato interno francese, dove c’è stato un grande spostamento verso il treno, e del segmento business, che ha recuperato solo il 70% dei livelli del 2019. A.D.A.



Ecco perché mettere le mani su un hub fondamentale per incanalare traffico verso l'America Latina farebbe la differenza.