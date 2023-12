Arriva il treno fra Venezia e l’aeroporto Marco Polo

Sono iniziati i lavori per il collegamento ferroviario fra Venezia e l’aeroporto Marco Polo, con la connessione dello scalo veneziano con la rete ferroviaria nazionale, così da potenziare l’intermodalità treno-aereo.

L’opera prevede un investimento complessivo di 644 milioni di euro, in parte finanziato anche dai fondi Pnrr. L’attivazione del nuovo collegamento è prevista per dicembre 2025.



Gli interventi consistono nella realizzazione di una nuova linea ferroviaria di circa 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria, che collegherà Venezia all’aeroporto Marco Polo. Il collegamento partirà dalla linea Mestre-Trieste, affiancherà la bretella autostradale per l’aeroporto e, in galleria, arriverà al Marco Polo, dove sarà realizzata la stazione passante Venezia – Aeroporto, interrata a due binari e collegata al terminal aeroportuale.



“Sarà un’opera strategica - ha detto l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris - in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina del 2026, perciò dobbiamo correre davvero come dei treni, perchè dobbiamo completare i lavori entro il 2025, per accogliere turisti e sportivi che aspettiamo”.