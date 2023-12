Ana chiude gli uffici di Roma, nuova sede a Malpensa in vista del Milano-Tokyo

Nuovi uffici a Milano Malpensa per All Nippon Airways. Dal prossimo 18 dicembre la compagnia aerea giapponese si trasferisce e chiude, dopo quasi tre decenni, la sede di Roma.

Il trasferimento precede l’attivazione del diretto Milano-Tokyo, già programmato per il 2020 e poi annullato a causa della pandemia.



“Si tratta di una grande novità dopo i tanti anni passati nella Capitale, ma ogni cambiamento porta nuovo entusiasmo e nuove sfide che non vediamo l’ora di cogliere - commenta in una nota Viviana Reali, country manager di Ana -. “Ci tengo anche rassicurare i tanti contatti e partner presenti a Roma, nulla cambierà nelle nostre relazioni perché saremo spesso in visita”.