Dipendenti Alitalia, raggiunto l’accordo per l’uscita volontaria

Raggiunto l’accordo tra Alitalia e i sindacati sull’esodo volontario dalla Cigs. L’intesa sottoscritta dalle sigle Filt Cigil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, nel corso di un tavolo indetto successivamente all’avvio delle procedure di licenziamento dei 2.668 dipendenti Az, prevede che il personale che nell’arco dei prossimi due anni raggiungerà i requisiti pensionistici potrà andare in Naspi su base volontaria e potrà aderire entro il 22 dicembre.

Chi non aderirà, riporta La Stampa, resterà in Cigs fino alla scadenza di ottobre 2024.



La via della Naspi potrebbe essere una soluzione più vantaggiosa, dal momento che, dopo le ultime modifiche, per la Cigs è stato fissato un tetto che prevede che il compenso non possa andare oltrei 2.500 euro lordi al mese.



In parallelo, i sindacati premono affinché la Cigs venga allungata a tutto il 2025 in modo da consentire a Ita, Swissport e Atitech di riassorbire tutti i lavoratori che non dovessero maturare i requisiti di pensione.