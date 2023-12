Trenitalia: ancora sospesa la circolazione tra Forlì e Faenza dopo l'incidente di ieri sera

E’ ancora sospesa tra Forlì e Faenza la circolazione ferroviaria in seguito all’incidente che ieri sera ha coinvolto un treno regionale e un Frecciarossa che viaggiava in direzione Sud intorno alle 19,40, provocando alcuni feriti lievi.

Attualmente “i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi ed essere instradati su percorsi alternativi tra Rimini e Faenza via Ravenna, Lugo e Granarolo con un maggior tempo di percorrenza previsto di 60 minuti”, si legge in una nota di Trenitalia. Per quanto riguarda invece i treni regionali questi possono subire anche cancellazioni e limitazioni di percorso.



L’elenco completo dei treni coinvolti e la situazione in tempo reale è disponibile sul sito Trenitalia a questo link.