Ryanair aggiunge quattro rotte sugli aeroporti pugliesi per il 2024

Sono quattro i nuovi collegamenti targati Ryanair che andranno a incrementare il traffico degli aeroporti pugliesi nella prossima stagione estiva. Da Brindisi il vettore volerà su Danzica, destinazione mai prima d’ora servita dalla Puglia, e su Trieste, da Bari invece si volerà su Atene e Rodi. Tutte le rotte avranno una frequenza bisettimanale e verranno attivate tra aprile e maggio.

“Il processo di espansione del network si arricchisce giorno per giorno di nuove opportunità - ha dichiarato il presidente Antonio Maria Vasile -. Per la prima volta la Puglia, in particolare Brindisi, sarà collegata con Danzica. Una scelta declinata nel nostro Piano strategico che individua nel nord Europa una delle aree di riferimento per la crescita dell’industria del turismo pugliese. In questo ambito il mercato polacco è certamente tra quelli più dinamici e in forte espansione”.