Grimaldi Lines aggiunge Satispay ai propri sistemi di pagamento

Prende il via l’accordo tra Satispay e Grimaldi Lines. Un intesa che consente al sistema di pagamenti tramite app alternativa a carte di credito e debito di consolidare ulteriormente la propria presenza nel settore turistico.

"Grazie a questa partnership facciamo ulteriori passi nella nostra strategia di espansione della rete, consentendo al contempo ai clienti di beneficiare di una esperienza di pagamento sicura e semplice", evidenzia Stefano De Lollis, online business development director di Satispay.



I passeggeri potranno quindi ora acquistare un viaggio sul sito www.grimaldi-lines.com in pochi secondi. “Grazie alla partnership con Satispay, la cui app può essere utilizzata sia nei negozi fisici che online - ha dichiarato Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines -, confermiamo il costante impegno nel rendere il viaggio via mare facile e comodo già dalla fase di

prenotazione e pagamento”.