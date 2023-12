Patacchiola, Flexible Autos: “Ampliamo la gamma di prodotti e servizi per le adv”

di Amina D'Addario

Consolidamento del prodotto scooter, una selezione più ampia sugli Stati Uniti e una nuova sezione post-vendita attivata di recente sul portale. È una strategia a tutto campo quella adottata da Flexible Autos, il broker di noleggio b2b, per espandere la gamma di servizi a disposizione delle agenzie.



“Abbiamo lanciato da poco il servizio di noleggio scooter su Italia, Spagna e Portogallo, ma - spiega il managing director Alessandro Patacchiola - stiamo cercando dei fornitori per estenderlo anche ad altre destinazioni come la Grecia. L’altro obiettivo è ampliare la gamma di soluzioni disponibili sull’Italia: apriamo tra poco Tropea e lavoriamo sull'offerta di Sicilia e Sardegna".

I piani del broker guardano però anche agli Stati Uniti: “L’entrata in Visit Usa ci permetterà di cambiare la percezione di tante agenzie che - sottolinea Patacchiola - ci considerano come un fornitore specializzato sul bacino del Mediterraneo”.