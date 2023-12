Ryanair, a marzo in arrivo tre nuovi voli da Malpensa

Nella prossima summer, Ryanair aprirà tre nuove rotte europee da Milano Malpensa, a partire da fine marzo.

Come riporta Malpensanews, gli aerei del vettore collegheranno innanzitutto ogni giorno Malpensa con il ‘Ferenc Liszt’ di Budapest. Questa è forse la novità più significativa perché operata ogni giorno e perché entra in casa di un diretto concorrente, l’ungherese Wizzair.



Le altre due rotte sono operate con quattro frequenze settimanali: si volerà da Malpensa ad Atene il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, mentre lunedì, martedì, giovedì e sabato si potrà volare su Parigi Beauvais (aeroporto su cui operano anche Wizzair e Easyjet).

Tra le novità annunciate da Ryanair per l’area di Milano c’è anche una destinazione particolare: la nuova rotta da Bergamo Orio al Serio a Sarajevo, che sarà operativa quattro volte a settimana a partire da aprile. E sempre da Bergamo c’è anche il volo da/per Dubrovnik.