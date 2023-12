Volotea lancia il concorso per vincere un anno di voli gratis

‘E tu cosa faresti per un anno di voli gratis?’ è il nuovo concorso lanciato da Volotea per premiare i clienti in vista del Natale.

Fino al 15 dicembre 2023 è possibile partecipare al concorso seguendo il profilo Instagram @volotea.it, mettendo il proprio like al post dedicato al concorso – in evidenza, sulla pagina – e commentandolo, scrivendo che cosa si farebbe per un anno di voli gratis e ricordandosi di taggare la persona che si vorrebbe portare con sé.



Inoltre, per promuovere il contest, il giovane influencer Nikola Greku è andato alla scoperta delle idee più pazze e originali.

Sarà una giuria composta da membri di Volotea a eleggere, tra le proposte che arriveranno dai viaggiatori maggiorenni residenti in tutti i Paesi dell’Unione europea, l’idea più creativa e di qualità, che si aggiudicherà un anno di voli gratis. Il vincitore sarà annunciato il 20 dicembre 2023.



L’iniziativa è attiva da poco più di una settimana e sono già più di migliaia le persone che hanno tentato la fortuna con le proposte più creative.