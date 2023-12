eDreams Odigeo: “Rammarico per la decisione di Avianca”

In merito allo stop di Avianca alla vendita dei biglietti tramite eDreams Odigeo, giunge la precisazione della Ota: "Ci rammarichiamo della decisione di Avianca di interrompere la distribuzione dei propri voli attraverso il più grande rivenditore di voli al mondo al di fuori della Cina. Questa spiacevole mossa deriva dalla scelta di eDreams Odigeo di rifiutare le condizioni di distribuzione che la compagnia aerea ha cercato di imporre, che limitavano la nostra capacità di condurre campagne di marketing e di offrire tariffe aeree al prezzo più conveniente. Siamo fermamente convinti che queste condizioni avrebbero compromesso la scelta dei consumatori e ostacolato l'accesso a prezzi più competitivi per i viaggiatori. Altre compagnie aeree in passato hanno tentato di applicare restrizioni simili con conseguenti sanzioni da parte delle autorità garanti della concorrenza".

La nota di eDreams Odigeo prosegue: "Contrariamente a quanto affermato dalla compagnia aerea, la decisione non ha nulla a che fare con la tutela dei diritti dei passeggeri... Questa decisione non avrà un impatto rilevante sulla nostra attività, poiché questa compagnia aerea rappresenta appena lo 0,3% delle nostre prenotazioni globali. Ci impegniamo a continuare a offrire la più ampia scelta ai consumatori con i nostri 700 partner aerei globali".