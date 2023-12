easyJet apre una nuova base a Birmingham, 16 rotte in arrivo

Saranno 16 le nuove rotte che verranno operate dall’aeroporto di Birmingham, che dal 18 marzo diventerà una nuova base di easyJet con tre aeromobili posizionati.

Un incremento che porterà la low cost a operare in totale 29 rotte dallo scalo britannico, con una prevalenza sulle destinazioni mare del Sud Europa e del Mar Rosso oltre ad alcuni collegamenti domestici.



“Investire in una nona base nel Regno Unito rafforza il network di easyJet posizionandolo come vettore di riferimento per servire i consumatori del Regno Unito e catturare la domanda di viaggi – ha sottolineato Ali Gayward, UK Country Manager -, aumentando ulteriormente la nostra quota di mercato leisure nel Regno Unito sia per la compagnia aerea che per le vacanze easyJet. Con voli per 16 nuove rotte in vendita da questo giovedì, offriamo ai nostri clienti nelle Midlands una scelta ancora più ampia quando pianificano le loro vacanze e non vediamo l'ora di accoglierli a bordo”.