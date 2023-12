Si appresta a perdere un altro pezzo importante della squadra manageriale della prima ora Ita Airways. Dopo l’uscita di scena del presidente Alfredo Altavilla prima e dell’amministratore delegato e direttore generale Fabio Lazzerini, sarebbe ora la volta di Giovanni Perosino, attualmente chief marketing officer, in carica dal mese di ottobre del 2021.



Le anticipazioni

Manca ancora l’ufficialità, ma secondo quanto riportato da diverse fonti di stampa il manager torinese lascerebbe il suo incarico alla fine dell’anno per tornare nella squadra attuale di Altavilla.

Nel curriculum di Perosino ci sono diverse esperienze manageriali nel settore dell’automotive, con incarichi da cco in Lamborghini prima, chief marketing officer in Volkswagen e Audi poi, per approdare quindi nella Fiat dell’era Marchionne come responsabile della comunicazione. Tra le sue ultime operazioni in Ita Airways figura la campagna globale ‘A sky full of Italy’.