Vueling: nel menu di bordo arriva anche il petfood

Arriva un primato per Vueling. La compagnia del gruppo IAG diventa infatti la prima a introdurre anche il petfood nel proprio menu di bordo grazie a una collaborazione con il brand Edgard & Cooper, specializzato nel cibo etico per gli animali.

E’ questa la principale novità dell’offerta gastronomica per la stagione invernale 2023-2024 che completa l’operazione di attenzione nei confronti degli animali domestici, che possono viaggiare in cabina in caso di un peso non superiore agli 8 chilogrammi.



“Sempre per migliorare l’esperienza di bordo dei viaggiatori – spiega poi una nota della compagnia -, il nuovo menù di Vueling include altre interessanti opzioni, come il nuovo hamburger a base vegetale di Heüra, che si aggiunge alle numerose opzioni vegane e vegetariane già disponibili, oltre a proposte gluten-free per celiaci”.