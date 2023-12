di Alberto Caspani

La digitalizzazione è la locomotiva di Trenitalia. A fronte dei 500 milioni di viaggiatori movimentati attraverso il Polo Passeggeri nei primi 10 mesi del 2023 (+20% sul 2022), di cui 100 milioni nel corso dell’ultima estate, app e sito web sono ormai i canali preferenziali delle prenotazioni degli italiani.

“Fra gennaio e ottobre abbiamo registrato oltre 190 milioni di accessi - ha dichiarato Luigi Corradi, amministratore delegato Trenitalia - ossia il 20% in più sul 2022, mentre i viaggi acquistati sono stati 82 milioni: +31% sull’anno passato. Forti di 24mila collegamenti giornalieri, ci stiamo rafforzando su target sempre più specifici: viaggiatori pet friendly (+40%), giovani (+30%), amanti della bicicletta (+20%) e, dato ancor più gratificante, sugli acquisti dall’estero (+60%)”.



L’appeal delle ferrovie italiane risulta particolarmente forte sui mercati statunitense e canadese (+80%), in virtù della facilità di prenotare collegamenti intermodali di livello business (67%) sino alle località più remote. Il primo biglietto della corsa notturna Roma-Cortina a bordo dei nuovi Treni Turistici, al via dal 15 dicembre, è

non a caso a stelle e strisce.