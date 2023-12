Km Malta Airlines: Italia primo mercato per il debutto

Sarà l’Italia il primo mercato della neonata Km Malta Airlines, che debutterà con l’avvio del prossimo orario estivo prendendo il posto di Air Malta. Se dal punto di vista del numero di destinazioni la Penisola pareggerà il conto con Francia e Germania, a livello di frequenze settimanali gli scali di Catania, Roma Fiumicino e Milano Linate potranno contare su 82 voli contro i 48 della Francia e i 40 della Germania. In mezzo anche la Gran Bretagna con 44 frequenze alla settimana.

Per la sua prima stagione estiva, si legge su Simpleflying, il nuovo vettore metterà a disposizione poco meno di un milione e mezzo di posti con collegamenti di dieci differenti Paesi in Europa. A livello di flotta Km Malta opererà in questa prima stagione con 8 A320neo.