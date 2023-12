Avis Budget Group apre una filiale a Trento

Avis Budget Group apre a Trento. La compagnia ha inaugurato lo scorso 1 dicembre la nuova filiale in via di Madonna Bianca 3, che opera con i brand Avis e Budget.

L’ apertura coincide con l’avvio della stagione invernale, che fa del capoluogo trentino una delle mete turistiche più gettonate di tutto il Nord Italia. Inoltre, la vicinanza ad alcune delle più rinomate località sciistiche italiane consente ai clienti di raggiungere più facilmente la destinazione di vacanza.



All’interno della filiale Avis e Budget è presente una flotta che comprende veicoli adatti a ogni esigenza e a qualsiasi tipo di viaggio: dal 4x4 familiare alla monovolume, fino al minivan 9 posti per le famiglie più numerose e i grandi gruppi di amici.



L’inaugurazione di Trento conferma la capillarità del network Avis Budget Group, che in Italia può contare una rete di oltre 300 uffici e che in Trentino-Alto Adige è già presente con le filiali di Madonna di Campiglio, Canazei, Ortisei, Merano, Bolzano, Tesero, Ronzone, Rovereto, Brunico, Bressanone e Riva del Garda.



L’apertura di Via di Madonna Bianca 3 fa seguito allo spostamento dell’ufficio di noleggio da anni presente in Via del Brennero, appartenente alla stessa e attuale gestione.