Alaska Air Group acquisisce Hawaiian Airlines

Alaska Air Group, l'ente di gestione di Alaska Airlines e della compagnia aerea regionale Horizon Air, ha acquisito Hawaiian Airlines. Secopndo quanto riportato da Simpleflying, l’accordo avrebbe un valore di 1,9 miliardi di dollari, mentre un rapporto di Bloomberg suggerisce che l'accordo includerà circa 900 milioni di dollari di debito di Hawaiian Airlines.

L’ingresso di Hawaiian Airlines in Alaska Air Group comporterebbe solo una sovrapposizione valutata nel 3%, ma un aumento di tre volte nelle rotte per le Hawaii portandole a 87. Ben Minicucci, ceo di Alaska Airlines, ha commentato: "Questa combinazione rappresenta un passo importante per offrire una migliore esperienza di viaggio ai nostri ospiti e aumentare le opzioni per i viaggiatori della costa occidentale e delle Hawaii".



Alaska Air Group sta tornando a operare con A330 e A321. Anche i Boeing 787 di Hawaiian si uniranno ad Alaska Air Group per portare la flotta a 365 aerei di tre compagnie aeree: Alaska Airlines, Horizon Air e Hawaiian Airlines. Insieme, nel nuovo Alaska Air Group ci saranno 2 milioni di posti premium in più: sia posti di prima classe che posti business con spazio extra per le gambe.



La transazione metterà in contatto i membri fedeltà di Hawaiian Airlines con la possibilità di guadagnare e riscattare miglia su 29 partner globali e ricevere vantaggi sull'intera gamma delle compagnie aeree dell'alleanza One World.



È probabile che la transazione richieda 12-18 mesi per consolidarsi. Il gruppo aereo prevede un aumento degli utili a una cifra nei primi due anni. La transazione è stata approvata da entrambi i consigli di amministrazione, ma deve ancora superare le approvazioni normative prima di diventare definitiva.