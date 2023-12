Alitalia: avviata la procedura di licenziamento per 2.700 ex dipendenti

Sono 2.723 gli ex dipendenti di Alitalia per i quali sono state avviate le procedure di licenziamento e che ora potranno scegliere tra due opzioni per l’immediato futuro: da una parte usufruire di ulteriori 10 mesi di cassa integrazione e dall’altra due anni di indennità di disoccupazione.

Sono questi i contenuti principali della lettera inviata dai commissari straordinari ai sindacati e ai Ministeri di Lavoro, Imprese e Made in Italy e Trasporti. Nella missiva, si legge su Corriere.it, viene specificata “l’impossibilità al reimpiego dei lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione”.



Prossimo passo sarà un incontro ufficiale tra i commissari straordinari e i sindacati per giovedì 7 dicembre, durante il quale verranno verificate eventuali opzioni alternative.