Bonus trasporti: domani scatta il click day

Parte domani, venerdì 1 dicembre, il click day per il bonus trasporti. Più precisamente alle 8 del mattino: da quell'ora infatti la riaprirà la piattaforma del ministero del lavoro per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e ferroviario nazionale.

Come riporta corriere.it, viene messo a disposizione ciò che rimande della somma prevista dal rifinanziamento 2023 della norma varata nel decreto Aiuti del 2022. Per quest'anno la cifra messa in campo è pari a 35 milioni di euro. Per quanto riguarda il reddito, basta spuntare la casella con cui si autocerifica di non aver superato la soglia prevista nell'anno 2022.