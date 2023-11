Spagna: sospeso lo sciopero dell'Immacolata

Avrebbe potuto rovinare le vacanze anche a diversi italiani. Ma i sindacati dei dipendenti degli aeroporti spagnoli hanno deciso di fare marcia indietro e sospendere lo sciopero inizialmente previsto per il ponte, ovvero il 5 e il 10 dicembre.

Come riporta preferente.com, le parti sociali avrebbero raggiunto un accordo in extremis con Aena, l'associazione che gestisce gli scali spagnoli.



La decisone ha consentito di mettere al sicuro i viaggi in Spagna dei cittadini dei Paesi europei che festeggiano l'8 dicembre; una ricorrenza che quest'anno offre un anticipo di vacanze natalizie, grazie al calendario favorevole.