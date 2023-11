Ita Airways, l'Airbus A321neo sulle rotte per Londra e Parigi

Novità in casa Ita Airways. Dal 1 dicembre il nuovo Airbus A321neo verrà impiegato sulla rotta Roma Fiumicino – London Heathrow con frequenza giornaliera e sulla Roma Fiumicino – Parigi Charles de Gaulle nel periodo delle vacanze natalizie.



L’impiego del nuovo Airbus A321neo di Ita Airways era inizialmente pianificato sulla tratta Roma Fiumicino – Tel Aviv dal 1 dicembre 2023; tuttavia, alla luce dello scenario geopolitico attuale si è reso necessario individuare un utilizzo alternativo del nuovo aeromobile.



L’A321neo rappresenta una novità assoluta per la compagnia e va a consolidare la strategia di una flotta composta da aeromobili Airbus con 82 esemplari in operativo inclusi quelli di nuova generazione come l’A220, l’A320neo, l’A330neo e l’A350.

L’A321neo di Ita Airways è il riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design all’insegna del made in Italy per la compagnia sul medio raggio.



L’aereo è configurato con tre classi di servizio: Business Class (con 12 poltrone reclinabili, con configurazione full flat per disporre di un vero e proprio letto), Premium Economy (con 12 poltrone) ed Economy (con 141 poltrone di cui 12 dedicate alla Comfort Economy).