Ryanair lancia la nuova rotta Bergamo-Sarajevo per la summer 2024

Nuova rotta da Bergamo a Sarajevo per Ryanair. Il vettore ha annunciato ieri che a partire da aprile introdurrà una nuova rotta per collegare lo scalo orobio con la capitale della Bosnia.

"Siamo lieti di migliorare ancora più la scelta per i nostri clienti di Milano grazie all’aggiunta di questa nuova rotta a Sarajevo come parte del nostro operativo per l’estate 2024 – dice Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania - offrendo così ai nostri clienti una scelta ancora più ampia per pianificare le prossime vacanze estive”.



Il volo verrà operato 4 volte a settimana per l’estate 2024.