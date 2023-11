Giochi Olimpici: annunciata la chiusura degli aeroporti di Parigi per la cerimonia di apertura

La FNAM, la Federazione nazionale dell’aviazione francese ha annunciato che venerdì 26 luglio 2024 gli aeroporti di Parigi - Charles de Gaulle, Parigi-Orly, Le Bourget e Beauvais Tillé - saranno completamente chiusi durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.

Inoltre, sarà vietato sorvolare la capitale francese in un raggio di 150 chilometri, dalle 19 alle 24 dello stesso giorno. La Direzione generale dell'aviazione civile (DGAC) e le compagnie aeree stanno lavorando per mantenere le operazioni aeree e garantire, allo stesso tempo, la sicurezza dei passeggeri. Le compagnie aeree hanno già informato i passeggeri interessati da queste misure. Nella primavera del 2024 verranno comunicati ulteriori adeguamenti e tutti i dettagli delle restrizioni sui voli che verranno applicate.



Non è la prima volta che queste misure vengono adottate in occasione della celebrazione di questi eventi, sui legge su Hosteltur. In diversi Giochi Olimpici, gli aeroporti sono stati chiusi o le operazioni limitate durante le cerimonie di apertura, come è avvenuto alle Olimpiadi di Pechino 2008 o ad Atene 2004.